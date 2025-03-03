Sarıyer'de 'pide satamazsın' kavgası kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da seyyar satıcı, iftar vaktinde fırının önünde bekleyenlere pide satmak istedi. Bunu gören fırın sahibi kendini tutamayıp seyyar satıcı ile kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Pazar günü saat 18.45 sıralarında İstanbul Sarıyer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcı aracıyla caddedeki fırının önüne geldi. Satıcı pide almak için sırada bekleyen vatandaşlara pide satmak istedi.

Fırın sahibinin satıcıya tepki göstermesi üzerine 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü.

Fırın sahibi "Sen bunu yapamazsın" diyerek seyyar satıcıya bağırdı.

Bu sırada vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de 'pide satamazsın' kavgası kamerada

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