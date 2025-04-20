Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sarıyer’de 7 katlı bir binanın en üst katında oturan 55 yaşındaki Hatice Günay, dengesini kaybederek pencereden düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın en üst katında yaşayan Hatice Güney, öğle saatlerinde pencereden düştü. Metrelerce yükseklikten yola düşen kadını gören çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

PENCEREDEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan Hatice Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının olay sırasında evde yalnız olduğunu tespit etti. Eşi Aydın Güney'in ifadesine başvuran polis, Hatice Güney'in eşiyle beraber yaşadığını, Güney'in eşinin olay sırasında evde olmadığı bilgisine ulaştı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

Sarıyer’de şok olay: Kadın metrelerce yüksekten düştü

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