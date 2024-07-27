Sarıyer’de sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Sarıyer’de sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Sarıyer’de dükkanının önünde oturan bir kişiyi silahla ateş ederek yaralayan motosikletli 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 24 Temmuz günü Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Bahçeköy Caddesi üzerinde yaşanan silahla yaralama olayına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

Yapılan çalışma kapsamında bir motosikletin üzerindeki 2 şahsın, dükkanının önünde oturan S.A. isimli vatandaşı silahla ateş ederek bacağından yaraladığı belirlenmişti. Yaralı S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu kimlik bilgileri belirlenen şüphelilerden yaşı küçük Ş.B.’nin motosikleti kullandığı, S.K.’nin ise arkada oturan şahıs olduğu tespit edildi.

2 şüpheli Çayırbaşı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu şahısların arasında daha öncesine dayanan husumet olması sebebiyle olayın meydana geldiği belirlendi.

Şüpheli Ş.B. ile S.K.’nin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüphelinin ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’, ‘genel güvenliğin tehlikeye sokulması’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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