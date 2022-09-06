6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı

Sarıyer'de bir taksi şoförü, sokaktaki yavru kediyi ezip kaçtı. 

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:01
Takip Et

Sarıyer'de taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı

Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
+
Aa
-

Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde 1 Eylül Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, İdris Algan'ın kullandığı 34 TFD 15 plakalı taksi, bir yavru kediye çarptı. Kaldırımda oynarken yola doğru yuvarlanan kedi aracın altında kaldı. 

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde, kedinin kaldırımda oyun oynarken yola yuvarlandığı ve oradan geçen bir taksinin altında kaldığı görülüyor. Taksinin kısa bir süre durdurduğu ancak şoförünün aşağı inmediği dikkat çekiyor. 

"ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMUZ HALDE POLİS İŞLEM YAPMADI"

Hayvansever Tuğçe Metin, taksi şoförünün kediye çarptıktan sonra aracından inip kontrol etmemesine tepki göstererek, "Birazcık duyarlılık istiyoruz, vurup kaçmasını anlayamıyorum. Kedi ameliyat oldu, plak takılıp takılmayacağı belli değil. Tüm masraflarını mahalleli olarak karşılıyoruz. Taksiciye ulaştık, maddi olanağı olmadığını ve tedaviyi karşılayamayacağını söyledi" diye konuştu. Taksi şoförünün sokak arasında kediler olduğunu görmesine rağmen, yavaşlamadığını ifade eden Metin, "Vuruyor ve araba sarsılıyor. Yoluna devam ediyor. Şikayetçi olmak için karakola gittik. Polis mahalle arasında çarptığı için bir şey yapamayacağını söyledi. Çok uğraştık ama, ne polis ne Beyaz Masa hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Bu hayvanlar için ciddi bir yasa olmalı. Hayvanlar yanlışlıkla ezilebilir ama, en azından iyi mi değil mi diye arkana bak" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
3
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
4
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
5
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
6
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
7
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.