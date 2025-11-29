İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sancaktepe'de çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Çalışmalar kapsamında Osmangazi Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde 21 yaşındaki C.K. gözaltına alındı.
Aramalarda ise 572 gram uyuşturucu madde, cep telefonu, 800 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi.