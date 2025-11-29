İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sancaktepe'de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sarıyer’de torbacı operasyonu - Resim : 1

Çalışmalar kapsamında Osmangazi Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde 21 yaşındaki C.K. gözaltına alındı.

Sarıyer’de torbacı operasyonu - Resim : 2

Aramalarda ise 572 gram uyuşturucu madde, cep telefonu, 800 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi.

Sarıyer’de torbacı operasyonu - Resim : 3