Sarıyer'de virajı alamayan araç ciple kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İHA
Sarıyer'de virajı alamayan araç ciple kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer Emirgan’da saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, karşı şeritten gelen ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

34 BR 4354 plakalı Nissan marka otomobil, virajı almayı başaramayıp, karşı şeritten gelen 34 NP 7013 plakalı Honda marka ciple çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta da ağır hasar oluştu. Sürücüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlarından çıkarıldı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücüler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFAK KAPATILDI, TEMİZLİK YAPILDI

Kazanın ardından, Sakıp Sabancı Caddesi trafiğe kapatıldı. Çekici yardımıyla araçlar kaldırılırken, yola savrulan parçalar temizlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

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