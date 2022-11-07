7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü

Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü

Sarıyer'de yedikleri mantardan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirirken, karaciğer nakli yapılan eşinin tedavisi devam ediyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:28
Takip Et

Sarıyer'de yediği 'mantardan' zehirlenen bir kişi öldü

Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
+
Aa
-

Yusuf Yıldız (60) geçen hafta Sarıyer'deki ormanlık alanda topladığı iddia edilen mantarı eşi Feriza Yıldız ile birlikte yedi. Bunun üzerine rahatsızlanarak hastaneye giden çift, tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI...

Yusuf Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğeri zarar gören Feriza Yıldız'a, karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Yıldız'ın, hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Yusuf Yıldız'ın cenazesinin, yapılan incelemelerin ardından Sarıyer'de toprağa verildiği öğrenildi.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
6
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
7
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.