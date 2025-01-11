Sarıyer'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü

Sarıyer’de meydana gelen trafik kazasında, yola reflektör koymak isteyen otomobil sürücüsüne, aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAZA KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracından inerek yola reflektör yerleştirmeye çalışırken, aynı istikamette seyir halindeki 34 FGT 225 plakalı yolcu otobüsü, sürücüye çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil ile yolcu otobüsü arasında sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Acı haberi alan yakınları olay yerine gelirken, yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın ayrıntıları araştırılıyor.