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Kavgada kendini bıçakladı 

Sarıyer’de iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:14
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Sarıyer'deki bavgada kendini bıçakladı 

Kavgada kendini bıçakladı 
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İHA'nın haberine göre, olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Sefaret Yanı Sokak’ta meydana geldi. Aracını park etmek isteyen bir sürücü, yolu kapattığı için bir kişiye tepki gösterdi. Tartışmaya şahısların arkadaşları da dahil oldu ve tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. 

O esnada bakkala giren bir kişi bakkaldan aldığı bıçağı rastgele savurarak çevredekileri tehdit etti ve bıçağı kendi bacağına sapladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kendisini bıçakla yaralayan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kavga eden kişiler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişi arasında tartışma yaşanıyor ve tartışmaya arkadaşları da dahil oluyor. Grubun içerisinden biri bakkala koşup bıçak alıyor ve bıçağı rastgele sallayıp kendi bacağına saplıyor.

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