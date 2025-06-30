Sarıyer'deki feci kazada sürücü son anda kurtuldu! 10 milyon liralık araç alev alev yandı...

Sarıyer’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yaklaşık 10 milyon lira değerindeki Porsche marka otomobil, yeşil alana savruldu. Kaza yapan sürücü araçtan çıktıktan kısa süre sonra lüks otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AV 3760 plakalı Porsche marka otomobilin sürücüsü Uğur D., seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşil alana girdi.

YAKLAŞIK 10 MİLYON DEĞERİNDE...

Sürücü Uğur D., yaklaşık 10 milyon lira değerindeki araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kazadan şans eseri kurtulan sürücünün araçtan çıkmasından kısa süre sonra lüks otomobilde yangın çıktı.

Alevler yeşil alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Araçta büyük çapta hasar meydana oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.