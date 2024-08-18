Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat

Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat
Kaynak: İHA

Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarının çatı kuruluşu olan Emobilite Operatörleri Derneği (EMOD), sektörde önemli bir yenilik getiriyor.

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Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat 1

Dernek, tüm şarj istasyonlarının tek bir üyelik sistemiyle kullanılabilmesini sağlayacak "roaming" dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Bu yeni uygulama, elektrikli araç kullanıcılarının farklı operatörlere ait şarj noktalarından sorunsuz bir şekilde faydalanmasını mümkün kılacak.

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Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat 2

EMOD'un yaptığı açıklamaya göre, bu girişim, elektrikli araç ekosisteminin sürdürülebilir büyümesini desteklemek için atılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Türkiye genelindeki şarj istasyonlarının entegrasyonunun önemine vurgu yaparak, roaming sisteminin sektördeki iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Pınar, bu sistemin hayata geçirilmesinin, Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemini Avrupa'daki benzer sistemlerle rekabet edebilir hale getireceğini ifade etti.

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Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat 3

Ayrıca, EMOD'un ulusal stratejilerle uyumlu olarak hareket etme kararlılığı, bu yeniliğin temelini oluşturuyor. Pınar, şarj istasyonlarının entegre çalışmasının sadece bir teknoloji gereksinimi olmadığını, aynı zamanda elektrikli araç kullanımını artıracak bir adım olduğunu belirterek, bu sürecin sektörün genel hizmet kalitesini de yükselteceğini sözlerine ekledi.

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Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat 4

'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL EĞİLİMİ TAKİP ETMESİ ÖNEMLİ"

Pınar, şarj istasyonları arasındaki uyumun sadece sektörel bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini aktararak, "Bu sistem sayesinde kullanıcılar, farklı operatörlere ait istasyonlardan kesintisiz hizmet alabilecekler. Bu adım, ulusal şarj istasyonu ağı stratejisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun benzer yaklaşımlarla sürdürülebilir mobiliteyi desteklediği bir dönemde, Türkiye'nin de bu küresel eğilimi takip etmesi önemlidir" ifadesini kullandı.

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Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat 5

Roaming sisteminin hayata geçirilmesi için, sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği sürecinin yürütüldüğünü bildiren Pınar, yakın gelecekte bu konuda somut adımlar atılacağını ve paydaşlara sunulacak bir yol haritasının hazırlandığını, ilgili düzenleyici kurumlara da başvuru yapılacağını kaydetti.

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Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat 6

Pınar, bu sistemin, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına erişimini kolaylaştırarak, sektörün genel hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

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Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat 7
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