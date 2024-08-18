Şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Elektrikli araç sahipleri dikkat

'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL EĞİLİMİ TAKİP ETMESİ ÖNEMLİ"

Pınar, şarj istasyonları arasındaki uyumun sadece sektörel bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini aktararak, "Bu sistem sayesinde kullanıcılar, farklı operatörlere ait istasyonlardan kesintisiz hizmet alabilecekler. Bu adım, ulusal şarj istasyonu ağı stratejisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun benzer yaklaşımlarla sürdürülebilir mobiliteyi desteklediği bir dönemde, Türkiye'nin de bu küresel eğilimi takip etmesi önemlidir" ifadesini kullandı.