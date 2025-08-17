Şarj şirketlerine milyonluk ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikli araç şarj hizmetleri piyasasında yükümlülüklerini yerine getirmeyen 3 şirket yüksek meblağlarlarda ceza ödemek zorunda kaldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, şirketlerin tüketicilere güncel ve doğru fiyat bilgisi sunmadığı belirtildi.

ŞİRKETLERİN İSMİ AÇIKLANMADI

Yapılan soruşturma neticesinde 3 şarj şirketine toplam 24 milyon 684 bin 738 TL idari para cezası kesildi. Şirketlerin isimleri açıklanmazken, hem EPDK’ye bildirilen fiyatların hem de internet sitelerinde yayımlanan ücretlerin doğru ve şeffaf biçimde sunulması gerektiği vurgulandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüketiciyi korumanın ve sektörde rekabeti sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gelişen teknoloji ve daha temiz bir dünya hedefiyle birlikte Türkiye’de elektrikli otomobillerin yaygınlaşması neticesinde şarj hizmeti veren şirketlerin sayısında da hızlı bir artış gözlemleniyor. EPDK’nın aldığı bu karar, sektörde tüketici haklarının korunması ve fiyat şeffaflığının sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.