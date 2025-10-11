Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci çağrısı tamamlandı. Elektrikli araç kullananların en büyük sorunu olan şarj sorununun çözümüne yönelik girişimlere başlandı.

Uzun yol yaparken, yolda geçirilen süreyi uzatan hızlı şarj istasyonlarının azlığı bayram zamanlarında mola yerlerinde oluşan şarj kuyrukları vatandaşı elektrikli araç alımı noktasında düşündürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yatırım desteğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci çağrısını tamamladıklarını belirterek, "81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz" dedi.

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.



"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programımızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar TL'lik yatırım için 300 milyon TL'yi aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."