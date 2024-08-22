Şarjı en uzun giden Samsung telefonları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şarjı en uzun giden Samsung telefonları

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Samsung’un cep telefon modelleri arasında şarjı en fazla giden cep telefon modelleri açıklandı. İşte şarjı en fazla giden Samsung modelleri…

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Samsung her yol birçok yeni modeli kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Zengin model aralığındaki cep telefonlarının en merak edilen özelliklerinden birisi de şarj süreleri oluyor. Peki şarjı en fazla giden model hangisi?

EN UZUN GİDEN MODELLER

Teknolojinin gelişmesi ile üretilen yeni cep telefonu modelleri ile beraber şarj cihazları da artık sadece dakikalar içinde cep telefonlarını sıfırdan 100’e fulleyebiliyor. Kullanıcının kullanımına bağlı olarak değişen şarj sürelerinin yanı sıra cep telefonlarına yerleştirilen özellikler ile şarj süreleri ve şarj olma hızları değişkenlik gösteriyor.

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Samsung cihazları içerisinde şarjı en fazla giden cep telefon modellerinin ilk sırasında geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Samsung Galaxy S23 Ultra modeli yer alıyor. S23 Ultra’nın ardından ise sırada A15 LTE modeli yer aldı.

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İşte şarjı en fazla giden 10 Samsung modeli

  1. Samsung Galaxy S23 Ultra
  2. Samsung Galaxy A15 LTE
  3. Samsung Galaxy M51
  4. Samsung Galaxy S23+
  5. Samsung Galaxy A72
  6. Samsung Galaxy S24 Ultra
  7. Samsung Galaxy A34 5G
  8. Samsung Galaxy A23 5G
  9. Samsung Galaxy A15 5G
  10. Samsung Galaxy A13 5G

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