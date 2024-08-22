Şarjı en uzun giden Samsung telefonları

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Samsung her yol birçok yeni modeli kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Zengin model aralığındaki cep telefonlarının en merak edilen özelliklerinden birisi de şarj süreleri oluyor. Peki şarjı en fazla giden model hangisi?

EN UZUN GİDEN MODELLER

Teknolojinin gelişmesi ile üretilen yeni cep telefonu modelleri ile beraber şarj cihazları da artık sadece dakikalar içinde cep telefonlarını sıfırdan 100’e fulleyebiliyor. Kullanıcının kullanımına bağlı olarak değişen şarj sürelerinin yanı sıra cep telefonlarına yerleştirilen özellikler ile şarj süreleri ve şarj olma hızları değişkenlik gösteriyor.

Instagram ve Facebook artık bu modellerde çalışmayacak. Eylül ayında başlıyor!

Samsung cihazları içerisinde şarjı en fazla giden cep telefon modellerinin ilk sırasında geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Samsung Galaxy S23 Ultra modeli yer alıyor. S23 Ultra’nın ardından ise sırada A15 LTE modeli yer aldı.

İşte şarjı en fazla giden 10 Samsung modeli