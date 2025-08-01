Şarjlı bisiklet köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Haraz Mahallesi Karaçay deresi üzerindeki köprüde yaşandı. Yokuş aşağı giden elektrikli bisiklet dönemeci alamayarak köprü bariyerine çarptı.
Şiddetli çarpışmanın ardından dereye uçan iki kişiden Hayrullah Ü. yaşamını yitirirken, Oğuzhan A. yaralandı.
Çevre sakinlerinin bildirimi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık görevlileri yönlendirildi.
Hayatını kaybeden Hayrullah Ü. ile yaralı Oğuzhan A., AFAD ve itfaiye personelinin yanı sıra bölge halkının desteğiyle dere yatağından çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne nakledildi.