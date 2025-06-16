Şarkcı Lara, İran'dan seslendi: "Durum çok kritik"

Kaynak: Haber Merkezi
Şarkcı Lara, İran'dan seslendi: "Durum çok kritik"

Ünlü popçu Lara, evli olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile bulunduğu İran'dan, bölgedeki gerilimin yükselmesiyle ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmesinin ardından İran'da yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından duyurdu. "Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarla tanınan sanatçı, Ortadoğu'da yükselen tansiyon ve özellikle İsrail ile İran arasındaki gerilimin bölgede endişe yarattığını belirtti.

Lara, paylaşımında "İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İran'daki iletişim kısıtlamalarına rağmen kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İran'da internet erişiminin zaman zaman kısıtlandığı ve telefon hatlarında kesintiler yaşandığı biliniyor. Lara'nın bu paylaşımı, bölgedeki hassas durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

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