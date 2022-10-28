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Şarkıcılığa soyunan Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e sitem

'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı, 'Sabırsız Nefsim' adlı yeni single'ının tanıtımını Arnavutköy'de yaptı. Kınalı, "İbrahim Tatlıses'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz" diyerek usta sanatçıya göndermede bulundu. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:39
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Şarkı çıkaran oryantal Didem İbrahim Tatlıses'e sitem etti! "Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz"

Şarkıcılığa soyunan Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e sitem
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'İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle ismini duyuran Didem Kınalı, 'Sabırsız Nefsim' adlı yeni single çıkardı. Single'ın tanıtımını Arnavutköy'de yapan Kınalı, İbrahim Tatlıses'e de serzenişte bulundu. 

"DOSTUNUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYORSUNUZ"

Tanıtım öncesi muhabirlerle sohbet eden Kınalı, "İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" deyip şu ifadeleri kullandı: Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım!"

"DANS ETMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Dansı bırakmayacağını söyleyen Didem Kınalı, ''Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim. Sizi de beklerim'' diyerek sözlerini noktaladı.

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