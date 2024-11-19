Şarkıcı Alişan’ın eşi sosyal medyanın diline fena düştü! Photoshop'u abarttı

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Şarkıcı Alişan’ın eşi sosyal medyanın diline fena düştü! Photoshop'u abarttı

Şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol, Paris tatilinden yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşayan Alişan ve 2018 yılında Buse Varol ile nikâh masasına oturdu.

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PAYLAŞIMLARIYLA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

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EYFEL KULESİ'NİN ÖNÜNDE POZ VERDİLER

Buse Varol, eşi Alişan ile yaptığı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle Paris'e giden Varol, Eyfel Kulesi'nin önünde verdikleri bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

ALİŞAN'IN İNCE, UZUN BACAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Varol'un kalp emojisi ile yayınladığı fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı. Alişan'ın ince, uzun bacakları ise dikkatlerden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Az kaldı Eyfel'e yetişeceksiniz ha gayret" derken bir başkası "Alişan'ın boyu ne zamandır 2 metre 20 santim", "Kukla bacak olmuş" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

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