Şarkıcı Aysu Baçeoğlu izleyenleri kendine hayran bıraktı! Sektöre ‘10 numara’ döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı Aysu Baçeoğlu izleyenleri kendine hayran bıraktı! Sektöre ‘10 numara’ döndü

Güzelliği ve sesiyle gönüllerde taht kuran Aysu Baçeoğlu, 10 numara şarkısı ile sektöre geri döndü.

Sahnelerde güzelliğiyle ışıl ışıl parlayan, sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakan Aysu Baçeoğlu, müzik dünyasına tekrar döndü.

TikTok, Instagram ve YouTube’da 100 binlerde tıklanan 10 Numara şarkısı, Z kuşağının dilinden düşmüyor.

Aysu Baçeoğlu ise severek dinlenen şarkısı 10 Numara'yı Murat Yaprak’ın taptaze dokunuşuyla yeniden seslendirerek müzikseverlerle buluşturdu. Öte yandan şarkısında Aysu Baçeoğlu’na Küba’lı ünlü sanatçı Dlacruz’da eşlik etti.

foto1.jpg

İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Aysu Baçeoğlu, klibinde sesinin yanı sıra etkileyici danslarıyla da izleyenleri büyüledi. Enerjisiyle ekranları adeta ateşe veren Baçeoğlu, yaz ayına adeta “10 Numara” girdi.

Türkiye’nin dört bir yanından kulüpler, festivaller ve organizasyonlar Baçoğlu için birbirleriyle yarışır oldu. Aysu Baçeoğlu’nun sahne takvimi ise şimdiden full çekiyor.

foto2.jpg

foto3.jpg

foto4.jpg

foto5.jpg

Son Haberler
Carlos Alcaraz Fransa Açık şampiyonu oldu
Carlos Alcaraz Fransa Açık şampiyonu oldu
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Dikkat çeken paylaşım
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Dikkat çeken paylaşım
Şarkıcı Aysu Baçeoğlu izleyenleri kendine hayran bıraktı! Sektöre ‘10 numara’ döndü
Şarkıcı Aysu Baçeoğlu izleyenleri kendine hayran bıraktı! Sektöre ‘10 numara’ döndü
Türkiye Kadınlar Sutopu Milli Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
Türkiye Kadınlar Sutopu Milli Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
Aysu Baçeoğlu geri döndü! Müzik dünyasında fırtına estiriyor...
Aysu Baçeoğlu geri döndü! Müzik dünyasında fırtına estiriyor...