Şarkıcı Aysu Baçeoğlu izleyenleri kendine hayran bıraktı! Sektöre ‘10 numara’ döndü

Sahnelerde güzelliğiyle ışıl ışıl parlayan, sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakan Aysu Baçeoğlu, müzik dünyasına tekrar döndü.

TikTok, Instagram ve YouTube’da 100 binlerde tıklanan 10 Numara şarkısı, Z kuşağının dilinden düşmüyor.

Aysu Baçeoğlu ise severek dinlenen şarkısı 10 Numara'yı Murat Yaprak’ın taptaze dokunuşuyla yeniden seslendirerek müzikseverlerle buluşturdu. Öte yandan şarkısında Aysu Baçeoğlu’na Küba’lı ünlü sanatçı Dlacruz’da eşlik etti.

İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Aysu Baçeoğlu, klibinde sesinin yanı sıra etkileyici danslarıyla da izleyenleri büyüledi. Enerjisiyle ekranları adeta ateşe veren Baçeoğlu, yaz ayına adeta “10 Numara” girdi.

Türkiye’nin dört bir yanından kulüpler, festivaller ve organizasyonlar Baçoğlu için birbirleriyle yarışır oldu. Aysu Baçeoğlu’nun sahne takvimi ise şimdiden full çekiyor.