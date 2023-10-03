Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şarkıcı Banu Parlak'ın Başakşehir'de bulunan güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Banu Parlak bu saldırı için Dilan Polat ve Engin Polat'ı hedef gösterdi.
03 Ekim 2023 Salı
Şarkıcı Banu Parlak'ın Başakşehir'de bulunan güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Şarkıcı Banu Parlak'ın Başakşehir'de bulunan güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Banu Parlak bu saldırı için Dilan Polat ve Engin Polat'ı hedef gösterdi.