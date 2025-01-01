Şarkıcı Bayhan Gassal'ın oyuncu kadrosuna katıldı

Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi ilk bölümünden itibaren büyük ilgi gördü.

Başrolün de Ahmet Kural'ın yer aldığı, Selçuk Aydemir'in de yönetmenliğini üstlendiği Gassal dizisi iddialı bir giriş yaptı.

İlk yayınlandığı 21 Aralık'tan itibaren geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Gassal'a sürpriz oyuncular dahil oldu.

BAYHAN VE HANDE SARAL GASSAL'A KATILDI

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra oyuncu Hande Soral dizinin 2. sezon kadrosuna dahil oldu.

Bayhan ve Soral'ın hangi karakterlere hayat vereceği henüz bilinmezken, dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Gassal 2. sezonda; Hande Soral ve Bayhan kadromuza katıldı. Ekibimize hoş geldiniz." denildi.