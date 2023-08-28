Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi

Birbirinden değerli sanatçıları müzikseverler ile buluşturmaya devam eden Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, pop müziğin yıldız ismi Bengü’yü ilk kez sahnesinde ağırladı.

Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesinde gerçekleşen konserde Bengü, enerjisi ve güzelliği ile büyüledi. Sahneye dev bir disko topunun üstünde havadan inen Bengü, Züheyla Kuru imzalı kostümüyle göz kamaştırdı.

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“ÇALIŞKAN BİR KADINIM”

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bengü, "Uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alacağım. Harika bir repertuvar ve şov hazırladık. Bir an önce sahneye çıkmayı bekliyorum.” dedi. Yeni çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Bengü, "Güzel bir ekiple çalışıyorum, sözlerini çok dinliyorum ve çok çalışkan da bir kadınım. Yeni şarkılarım gelecek.” dedi.

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"ALTINDAN PIRLANTADAN DAHA DEĞERLİ"

Muhteşem gecenin startını müzik listelerini alt üst eden parçası ‘Veto’yla veren Bengü, ‘Sahici’, ‘Gezegen’, ‘Korkma Kalbim’ gibi unutulmaz şarkılarıyla sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkardı. "20 yılda cebimde dolu dolu şarkılar biriktirmişim." diyen Bengü, "Altından da pırlantadan da daha değerli." dedi.

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BENGÜ'NÜN ÖZEL TACI

Ünlü sanatçı, Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi için ünlü modacı Züleyha Kuru imzalı 2 ayrı sahne kostümüyle ışıl ışıl parladı. Sahneye ilk adımını taşlı crop bluzu ve siyah pantolonuyla atan Bengü, ilerleyen dakikalarda da şıklığına şıklık kattı. Fileden oluşan yine parlak bir kıyafet tercih eden Bengü, tam 1 haftada hazırlanan gösterişli tacıyla kombinini tamamladı.

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