Şarkıcı Çelik Erişçi takipçisinin mesajlarını ifşa ederek isyan etti! İnsan babasından isteyemez!

90’lı yıllardan bu yana hem solo kariyeri hem de İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında derin izler bırakan Çelik Erişçi, kendisinden 800 Bin TL isteyen takipçisinin mesajlarını sosyal hesabından ifşa etti.

TAKİPÇİLERİN İSTEKLERİ SINIRI AŞTI

“Hercai”, “Nazına Ölüyorum” ve “Cici Kız” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Erişçi, takipçilerinden gelen isteklerin artık sınırı aştığını söyleyerek isyan etti.

Erişçi, paylaştığı mesajda bir takipçisi, “Maaşım 31.000 TL. 800.000 TL kredi yüzünden geçinemiyorum, nolur yardım et” ifadelerini kullanarak ondan yüklü miktarda para talep etti. Çelik ise bu mesaja, “Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150.000 TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?” yanıtını verdi.

"İNSAN BABASINDAN 800 BİN TL İSTEYEMEZ”

O yazışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şu açıklamayla sitemini dile getirdi:

“O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki… Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez.”

Ünlü şarkıcının bu çıkışı sosyal medyada gündeme oldu.