Şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne ücreti dudak uçuklattı

Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Derya Bedavacı, sahne ücretiyle gündem oldu.

Kendine has tarzı, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Derya Bedavacı şimdi de kazancıyla gündem oldu.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, Derya Bedavacı'nın sahne ücretinin 1 milyon 800 bin TL olduğunu söyledi. Ünlü ismin bir gecede kazandığı bu rakam sosyal medyanın gündemine oturdu.

DERYA BEDAVACI KİMDİR?

Sivas'ta, yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Bedavacı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini bu şehirde tamamlamıştır. Lise mezuniyetinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na katılmış ve burada kısa bir süre yer almıştır.

Derya Bedavacı, Türk müzik dünyasında çeşitli sanatçılara verdiği eserlerle adını duyurmuştur. 2016 yılında Hakan Altun ile tanışması, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu tanışmanın ardından kısa sürede ilk albümü Sayende için stüdyo çalışmalarına başlamış ve albümü yayımlamıştır.