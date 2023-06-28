Şarkıcı Ebru Polat frikik vermemek için kendine sansür uyguladı

Geçtiğimiz gün uçakta bluzunun azizliğine uğrayan şarkıcı Ebru Polat göğsünün nerede açıldığını söylemiş ve o anları paylaşmıştı! Ebru Polat bu sefer de süper minisiyle arabada otururken verdiği pozu sansürleyerek paylaştı.

Şarkıcı Ebru Polat frikik vermemek için kendine sansür uyguladı

Editör: Osmancan EROK

Şarkıcı Ebru Polat iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz gün az kalsın frikik verecek olan Polat kopan askısını paylaşmıştı.

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Askılarından biri kopan şarkıcı o anları paylaşarak "Şu anda çok zor durumdayım, gördüğünüz gibi askım koptu. Tetikte yani ha düştü ha düşecek, bir facia yaşayabiliriz burada. Çok göz var ya" demişti.

Göğüslerinin yan masadaki kızlar tarafından görülmüş olabileceğini söyleyen Ebru Polat daha sonra da mini elbisesiyle arabada poz verdi.

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Mini elbisesiyle oturunca frikik vermeye ramak kalan halini paylaşan Polat görüntüsünü ise kendi sansürledi.

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