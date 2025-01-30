Şarkıcı Emrah'ın emlak kralı olduğunu ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı

Uzun yıllar boyunca müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini gayrimenkul yatırımlarına yönlendiren sanatçının 300 dairesinden 10 milyon lira kira aldığı iddia edildi.

Şarkıcı Emrah’ın gayrimenkul yatırımlarından elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 300 bin dolar (10 milyon TL) olduğu ifade edildi.

2022 yılında mahkemeye gelir beyanı verdiği dönemde, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Şarkıcı Emrah gayrimenkul zengini çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre; Emrah’ın İstanbul ve Bodrum’da 300’den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi.

İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Sanatçının ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.