Şarkıcı Esra Akman'ın 11'inci kattan düşen kardeşi öldü

Olay, saat 01.30 civarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda yaşandı. 20 katlı rezidansta ailesiyle birlikte yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddia edildiğine göre dengesini kaybederek 11'inci kattaki evlerinin balkonundan yere düştü.

BETON ZEMİNE ÇAKILARAK CAN VERDİ

Binanın dışında kurulu iskeleye çarparak beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akman kurtarılamadı.

Cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan kız kardeşi şarkıcı Esra Akman ve erkek arkadaşı da ifade işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Akman ve erkek arkadaşının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

Bursa'da 20 katlı bir binanın 11'inci katındaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (26), olaydan kısa bir süre önce erkek arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı belirtildi.

Kız kardeşi Esra Akman ise polise verdiği ifadede, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

Özlem Akman'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.