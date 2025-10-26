Yalova’da, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, müvekkillerinin kişilik haklarını ihlal eden, sosyal medya ve televizyon programlarındaki açıklamalar sebebiyle yasal süreç başlattı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, 6 katlı binanın en üst katındaki evinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne ilişkin adli soruşturma sürdürülüyor. Bu süreçte, sosyal medya ve bazı televizyon programlarında yapılan yayınlar üzerine, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, Yalova Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

LİNÇ KAMPANYASINA VE İTİBAR SUİKASTİNE DÖNÜŞTÜ

Avukat Uçanok, suç duyurusunun ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“Kamuoyunun bildiği gibi, değerli ses sanatçısı Güllü (Gül Tut), 26.09.2025 tarihinde elim bir kaza sonucu Yalova, Çınarcık'taki ikametinden düşerek yaşamını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı olay, başta müvekkillerimiz olmak üzere, tüm ülkemizde derin bir üzüntüye yol açmıştır. Sanatçının kamuoyuna mal olmuş bir figür olması nedeniyle görsel, yazılı ve sosyal medya organlarının yayın yapması doğal kabul edilse de yaklaşık bir aydır çeşitli basın organları ve sosyal medyada, müvekkilimiz Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulu hakkında gerçeğe ve dosyaya aykırı, haksız ve vicdanları zedeleyen bir dezenformasyon süreci ilerlemektedir.

Bu durum, müvekkillerimiz aleyhine adeta bir 'linç kampanyasına ve itibar suikastına dönüşmüştür.' Konuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan kişilerin görsel ve sosyal medyada, televizyon kanallarında sürekli yer alarak yaşanan olay üzerinden itibar kazanmaya çalıştığı, hukuki süreci ve gerçeği çarpıtarak açıklamalar yaptığı gözlemlenmiştir. Bu süreçte, sadece izlenme ve tıklanma kaygısıyla, maddi gerçeklikten uzak biçimde yapılan yayınlar, yürütülen adli soruşturmayı etkilediği ve müvekkillerimizin özel hayatlarına saygı duyulması hakkını ihlal ettiği gibi, zaten büyük bir acı ve yas içindeki, annesini kaybetmiş olan müvekkillerimizin manevi dünyalarında da onarılamaz zararlara sebebiyet vermektedir. Bu yayınlar, her birey gibi, yaslarını yaşamalarını ve günlük yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini de imkânsız hale getirmektedir.”

"ÜN KAZANMAYA ÇALIŞAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PRİM VERİLMEMELİ"

Güllü’nün ölümüyle ilgili Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun adının geçtiği her türlü yayının durdurulması talep edilen açıklamada, hukuki sürece ve gencecik yaşlarında annelerini kaybeden müvekkillerin acılarına saygı gösterilmesi istendi. Açıklamada ayrıca, “Müvekkillerimizin masumiyet karinesi ve kişilik haklarına saldıran mahiyetteki her türlü yayınların durdurularak 'olay üzerinden ün kazanmaya çalışan üçüncü kişilere prim verilmemesi gerekmektedir.' Bu amaçla, gerekli hukuki başvurular tarafımızca yapılmış olup benzer yayınlara devam edilerek müvekkillerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda tüm yasal haklarımızın kullanılacağını bildiririz” denildi.