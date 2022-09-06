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Gülşen suç duyurusunda bulundu.

Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri sonrası hakkında 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:11
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 17:16
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Şarkıcı Gülşen, kendisine söylediği sözlerle gündem olan o kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Gülşen suç duyurusunda bulundu.
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Dört ayı aşkın bir süre önce imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, tutuklanmış daha sonra ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gülşen'in tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız, "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" paylaşımı yapmıştı. Yıldız, gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmişti.

GÜLŞEN'DEN 'KATLİ VACİPTİR' DİYEN YILDIZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Halk TV'de yer alan habere göre, Gülşen'in avukatı Emre Emek, Yıldız'ın paylaşımı sonrası harekete geçti. Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Yıldız için "anayasayı ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halk arasında korku ve panik yaymak amacıyla tehdit", "suç işlemeye tahrik" ve resen takdir edilecek suçları sebebiyle soruşturma başlatılması ve iddianame düzenlenmesi talep edildi.

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