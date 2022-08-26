Gülşen tutuklandı Melih Gökçek sevinçten sabaha kadar uyumadı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gökçek bu kez tutuklanan şarkıcı Gülşen için çok çarpıcı mesajlar yayınladı.

''BU AHLAKSIZI TANIMIYORDUM''

Ünlü sanatçıyı daha önce tanımadığını söyleyen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim" ifadelerini kullandı. Melih Gökçek, tepki gösterdiği paylaşımında, "Azur” isimli bir çocuğu varmış (çocuğuna İbranice isim koymuş). Sapık sensin kadın. Herkesi kendin mi sanıyorsun ahlaksız. Bir daha ağzına imam hatip tabirini alma" diye konuştu.

''BAŞKALARINA İBRET OLSUN''

Tüm imam hatiplilere çağrıda bulunan Gökçek, ''Bu Gülşen hakkında hem tek tek suç duyurusunda bulunun hem de tazminat davası açın. Bu ahlaksızlara ders verilmeli. Başkalarına ibret olsun'' dedi.

Gökçek bu tweetlerinin yanı sıra, A Haber'in şarkıcı Gülşen'in tutuklandığına dair haberini de alıntılayarak alkış etiketi koydu, ''İşte bu kadar'' diyerek sevincini paylaştı.

''BIRAKIRLARSA NE YAPACAKSIN?''

Gece boyu tweetler atan ve uyumayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına da tepki gösterdi.

CHP liderinin şarkıcı Gülşen'in serbest bırakılması adına yayınladığı mesajı yanıtlayan Gökçek, Kılıçdaroğlu'na ''Bırakırlarsa ne yapacaksın?'' diye sordu.