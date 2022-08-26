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Gülşen tutuklandı Melih Gökçek sevinçten sabaha kadar uyumadı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları ile tepki topladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:18
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:24
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Şarkıcı Gülşen tutuklandı Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sevinçten sabaha kadar uyumadı. Gökçek'ten peşi sıra tweetler

Gülşen tutuklandı Melih Gökçek sevinçten sabaha kadar uyumadı
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Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gökçek bu kez tutuklanan şarkıcı Gülşen için çok çarpıcı mesajlar yayınladı.

''BU AHLAKSIZI TANIMIYORDUM''

Ünlü sanatçıyı daha önce tanımadığını söyleyen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim" ifadelerini kullandı. Melih Gökçek, tepki gösterdiği paylaşımında, "Azur” isimli bir çocuğu varmış (çocuğuna İbranice isim koymuş). Sapık sensin kadın. Herkesi kendin mi sanıyorsun ahlaksız. Bir daha ağzına imam hatip tabirini alma" diye konuştu.

''BAŞKALARINA İBRET OLSUN''

Tüm imam hatiplilere çağrıda bulunan Gökçek, ''Bu Gülşen hakkında hem tek tek suç duyurusunda bulunun hem de tazminat davası açın. Bu ahlaksızlara ders verilmeli. Başkalarına ibret olsun'' dedi.

Gökçek bu tweetlerinin yanı sıra, A Haber'in şarkıcı Gülşen'in tutuklandığına dair haberini de alıntılayarak alkış etiketi koydu, ''İşte bu kadar'' diyerek sevincini paylaştı.

''BIRAKIRLARSA NE YAPACAKSIN?''

Gece boyu tweetler atan ve uyumayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına da tepki gösterdi.

CHP liderinin şarkıcı Gülşen'in serbest bırakılması adına yayınladığı mesajı yanıtlayan Gökçek, Kılıçdaroğlu'na ''Bırakırlarsa ne yapacaksın?'' diye sordu.

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Türkiye 🇹🇷
26.08.2022 11:58
namaz kılmayan öldürülebilir" diye zırvalayanlar, başı açık kadınlar için "et görüyorum", "oruç tutmayanlar sopalanabilir" diye nefret uyandıranlar da tutuklanacak mı?”  
 
ayıp
26.08.2022 11:14
Bu İ.melih ne yapıyor şimdi bu twettler ile? Halkı kin ve nefrete sürükleyip hedefte gösteriyor. Neredesiniz cumhuriyet savcıları? Pardon siz şahsının savcılarıydınız pardon!  
 
Osman
26.08.2022 11:14
Sedat Peker üzerine düsen gorevi yapacaktir umariz.Herhalde Sedat Peker bir Bülent Arinc gibi degildir.  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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