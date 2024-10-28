Şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşlarını tutamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası Arslan Bayraktar geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Gülşen babası son yolculuğuna uğurlandı. Gülşen cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Gülşen Batum'da aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konser için Batum’a giden Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü. Ünlü şarkıcının babasının cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.

Evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.

Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

Şarkıcı Gülşen’in babası iddialara göre; büyük kızının evinde namaz için abdest alırken kalp krizi geçirip vefat etti.

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