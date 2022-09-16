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Hadise boşanma kararı aldıktan sonra ilk kez görüntülendi. Eliyle yüzünü gizledi

Dört 4 aydır evli olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan şarkıcı Hadise, Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi. Eliyle yüzünü gizleyen Hadise’nin moralsiz oluşu dikkat çekti. 

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 10:46
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Şarkıcı Hadise boşanma davası açıktan sonra ilk kez görüntülendi 

Hadise boşanma kararı aldıktan sonra ilk kez görüntülendi. Eliyle yüzünü gizledi
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Şarkıcı Hadise ile 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Dinçerler’den boşanma kararı aldı. Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açan Hadise “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum.” dedi.  

Bu gelişmenin ardından Hadise, önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi.

MORALSİZ OLUŞU DİKKAT ÇEKTİ

Trafikte görüntülenen Hadise, yüzünü eliyle gizlemeye çalıştı. Şarkıcının bir hayli moralsiz olduğu gözlendi. 

BOŞANMA DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

2. Sayfa'nın haberine göre; "Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum." diyen Hadise'nin dilekçesinde "Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti." ifadelerine yer verildi.

"ŞAHSIMA YAPILAN YAKIŞTIRMALAR YAKIŞIKSIZ"

Hadise’nin boşanma dilekçesindeki ‘psikolojik baskı’ iddialarının ardından Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu ve bir açıklama yaptı.

İşte Mehmet Dinçerler’in açıklaması:

"Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı. Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" 

3 MİLYONLUK YÜZÜĞÜ VE DÜĞÜN TAKILARINI İSTEDİ 

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı.

Mehmet Dinçerler ise boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

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