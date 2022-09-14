Hadise'den şok eden hamle geldi

1 yıllık birlikteliğin ardından Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Çift son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleriyle sık sık gündem oluyordu.

Önce bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Hadise, 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü takmamaya başladı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de alyanssız görüntülendi.

Bu kriz haberlerinin reklam amaçlı olduğu bile iddia edilmişti. Ayrılık haberleriyle ilgili açıklama yapmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber bugün geldi Ünlü şarkıcı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de boşanma haberini doğruladı.