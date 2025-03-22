Şarkıcı Hatice'nin son hali şoke etti!

Ünlü şarkıcısı Hatice, botoks skandalı ile gündeme geldi. Dişçide botoks yaptırdığını söyleyen Hatice, zehirlenme yaşadığını belirtti.

Diş sıkma problemi nedeniyle botoks yaptırdığını açıklayan Hatice, son halini sosyal medyada paylaştı.

Hakkında çıkan haberlere açıklık getiren ve paylaşım yapan Hatice, "Arkadaşlar selam herkese, biraz zamanınızı alacağım. Diş sıkma problemi yaşıyorum ve botoks yaptırdım. Bunu bir dişçide yaptırdım, bunun altını çizerek söylüyorum. Botoks yaptırdım ilk iki gün yeme, içme problemi inanılmaz yaşadım. Sonrasında üçüncü dördüncü gün bir uyuşma, halsizlik... " dedi.

Şarkıcı Hatice, yaşadıklarını "İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık... Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok" diyerek paylaştı.

MASSETER BOTOKSU NEDİR?

Masseter botoksu, diş sıkma ve gıcırdatma gibi sorunları azaltmak ve çene estetiğini iyileştirmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu işlemle çene kasının aşırı aktivitesine bağlı büyüme ve sertleşmeyi kontrol altına alınır.