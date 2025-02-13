Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın başı dertte! Cezası belli oldu

Kaynak: İHA
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın başı dertte! Cezası belli oldu

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da Ocak 2024'de şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

'TOPLUMA ÖRNEK OLMASI GEREKİR'

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, "Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

' BAŞKA BİR ÇARESİ KALMADAN SÖZ KONUSU MESAJLARI ATMIŞTIR'

Sanık Yalçıntaş'ın avukatı Talha Duman ise "Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın başı dertte! Cezası belli oldu

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