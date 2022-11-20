İrem Derici itiraf etti: Erkeklerle tanışmak için uygulama indirdim

Şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran İrem Derici, önceki gece Etiler'de bir mekan girişinde görüntülendi..Basın mensuplarını görüp, röportaj talebini kabul eden ünlü şarkıcı, "Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Cuma günü yeni şarkım çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Aşk hayatıyla ilgili konuşan İrem Derici, "Döndür döndür aynı şeyler. 10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere" diyerek kahkaha attı.

Dikkat çeken bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Bu gönül sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin, sevilsin. Madrid'e tatile gideceğim. Oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim, bilmiyorum. Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım.

'Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm' diye ama onda da Türk yazdı bana. 'İrem Derici'nin adını kullanmaya utanmıyor musun?' dedi. Sahte hesap sandı beni. Artık bir bara falan gideceğim Madrid'de, orada falan tanışırım ne yapayım.