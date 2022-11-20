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İrem Derici itiraf etti: Erkeklerle tanışmak için uygulama indirdim

İrem Derici, önceki akşam Etiler’de bir mekân girişi kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden İrem Derici, ABD seyahatinde başına gelen bir olayı gazetecilerle paylaştı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:36
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Şarkıcı İrem Derici erkeklerle tanışmak için telefon uygulaması indirmiş

İrem Derici itiraf etti: Erkeklerle tanışmak için uygulama indirdim
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Şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran İrem Derici, önceki gece Etiler'de bir mekan girişinde görüntülendi..Basın mensuplarını görüp, röportaj talebini kabul eden ünlü şarkıcı, "Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Cuma günü yeni şarkım çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Aşk hayatıyla ilgili konuşan İrem Derici, "Döndür döndür aynı şeyler. 10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere" diyerek kahkaha attı.

Dikkat çeken bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Bu gönül sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin, sevilsin. Madrid'e tatile gideceğim. Oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim, bilmiyorum. Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım.

'Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm' diye ama onda da Türk yazdı bana. 'İrem Derici'nin adını kullanmaya utanmıyor musun?' dedi. Sahte hesap sandı beni. Artık bir bara falan gideceğim Madrid'de, orada falan tanışırım ne yapayım.

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Güneş Ağırbaşlı
20.11.2022 12:37
ne yaparsa yapsın kürt çigan karışımı. iran saygılı davranıyor vatandaşına. Herkes memleketinde kraliçe.  
 
Doğrusu Budur
20.11.2022 11:51
En makyajlı halinle bile rüyamda görsem korkarım.  
 
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