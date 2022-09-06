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  • İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ sorgusu. Herkes adı geçen kişileri beklerken İsmail Türüt ifade verdi

İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ sorgusu. Herkes adı geçen kişileri beklerken İsmail Türüt ifade verdi

Şarkıcı İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı gerekçesiyle ifadesi alındı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:52
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Şarkıcı İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ sorgusu. Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı

İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ sorgusu. Herkes adı geçen kişileri beklerken İsmail Türüt ifade verdi
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Şarkıcı İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı gerekçesiyle ifadesi alındı. İsmail Türüt’ün organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e doğum günü şarkısı bestelediği için ifadesinin alındığı öğrenildi.

Türk Ulak’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesinin alınmasının akabinde serbest bırakıldı.

Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti. 

İşte İsmail Türüt’ün Sedat Peker için bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ isimli şarkının sözleri:

“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adam sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor”

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Av. Erdoğan KALKAN
6.09.2022 11:59
"Bir şey yapamıyorlar, elleri kolları bağlandı" diyenlere karşı bir yerden başlamak gerekiyordu: Bakın işte, bizim parti ilk büyük adımı attı... 2023 giderken herkesten her şeyin hesabı sorulacak...  
 
Muzo Baskan
6.09.2022 11:56
Halk ozanlari tarihi en gerçek şekliyle yazıp söyleyen kişilerdir.  
 
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