Şarkıcı Kalben hakkında zorla getirme kararı

Şarkıcı Kalben'in yakın arkadaşı Pamela Bringino, sevgilisi Alper E. tarafından darp edilerek silahla tehdit edildi.

Kalben, arkadaşına destek olmak için darp raporu almasına yardımcı oldu. Alper E. hakkında açılan davada Kalben'in de tanık olarak dinlenilmesine karar verildi. Ancak konseri nedeniyle duruşmaya katılamayan Kalben için zorla getirme kararı çıkarıldı.

Sabah'taki habere göre Şarkıcı Kalben'in yakın arkadaşı Pamela Bringino, sevgilisi Alper E. tarafından darp edilerek silahla tehdit edildi. Bringino, daha önce de şiddet gördüğünü belirtti. Yaşananların ardından Kalben, arkadaşına destek olmak için yanına giderek darp raporu almasına yardımcı oldu.

İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler

Alper E. hakkında yapılan şikayet üzerine dava açıldı. Mahkeme, Kalben'in de tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Ancak Kalben'in konseri nedeniyle duruşmaya katılamaması üzerine mahkeme, şarkıcı hakkında zorla getirme kararı çıkardı.