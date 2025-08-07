Şarkıcı Mert Demir'e vize engeli

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir çifti iddia edilene göre Fransa'ya tatile gidecekleri sırada Demir'in yaşadığı vize sorunu yaşadı.

Ünlü Oyuncu Sarıkaya, Demir'i ardında bırakarak Nice'e yalnız uçmak zorunda kaldı.

Türkiye vatandaşlarının yaşadığı vize sorunları uzun süredir gündemde. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Fransa'da romantik aşk tatiline çıkacak olan çiftten Mert Demir, iddialara göre vize sorunu yaşadı.

Mert Demir, bu yüzden uçağa binemezken, Serenay Sarıkaya Nice'e yalnız uçmak zorunda kaldı.

Sevgilisiyle birlikte Fransa'ya gidemeyen Mert Demir'in vize sorununu hallettikten sonra sevgilisiyle Nice'te buluşacağı ileri sürüldü.