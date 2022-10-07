Mirkelam'ın acı günü

Müzik dünyasında bir döneme damga vuran şarkıcı Mirkelam, bir süredir tedavi gören annesinin ölümüyle yıkıldı.
Fatma Necla Hacaloğlu’nun cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak Cenaze namazının ardından defnedilecek.
Mirkelam ve annesi, geçtiğimiz aylarda özel bir hastane çıkışı görüntülenmişti.
Şarkıcı, gazetecilerin sorularına “Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz” yanıtını vermişti.
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