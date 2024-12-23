Şarkıcı Murat Kekilli’nin en acı günü! Annesini gözyaşları içinde toprağa verdi

Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Bugün Kabasakal Mezarlığı'nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katıldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Murat Kekilli annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Kekilli'nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.