Şebnem Ferah'tan 51. yaş mesajı. İki yıllık sessizliğini bozdu

Kendisini takip eden 500 bini aşkın sevenine iki yıl sonra doğum gününde yeni bir paylaşımla merhaba diyen Şebnem Ferah üç yıldan uzun bir süredir ara verdiği sahneye olan özlemini dile getirdiği satırlarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yaptığı müzikle 90'lı yıllara damga vuran isimlerden olan Şebnem Ferah her ne kadar uzun bir süredir ortalarda görünmese de takipçilerinin ona olan sevgisi bitmiyor.

Ferah 51. yaş gününe dair yazdığı satırlarla hem sevenlerine teşekkür etti hem de özlemlerini dile getirdi.

İşte Şebnem Ferah'ın o paylaşımı:

"Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım.

Geç olsun, güç olmasın diyelim...

Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile 'orda' olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim.

Sizi çok seviyorum"

ÜNLÜ İSİMLERDEN DOĞUM GÜNÜ YORUMLARI

Şebnem Ferah'ın yaptığı paylaşıma Ezgi Mola ve Cem Yılmaz da kayıtsız kalmadı ve şu notları düştüler:

Ezgi Mola

Seni çok seviyorum Şebneeem Feraaah! İyi ki varsın beeeee nice 25’lere lütfen konser yap! LÜTFEN!!!

Cem Yılmaz

Bence 5 :)) Seni çok seviyorum