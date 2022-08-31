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Selçuk Balcı ile Ahsen Kartoğlu evlendi

Ünlü şarkıcı Selçuk Balcı, Ahsen Kartoğlu ile evlendi. Düğüne sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:15
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:28
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Şarkıcı Selçuk Balcı ile Ahsen Kartoğlu dünya evine girdi

Selçuk Balcı ile Ahsen Kartoğlu evlendi
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Ünlü şarkıcı Selçuk Balcı, geçtiğimiz mart ayında nişanlandığı Ahsen Kartoğlu ile hayatını birleştirdi.

24 Ağustos Çarşamba akşamı Ankara’da nikâh masasına oturan çiftin düğün törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kütahya Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra sanat dünyasından Hüseyin Turan, Bahadır Tatlıöz, Seyfi Yerlikaya ve Mustafa Eke'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 

Selçuk Balcı ve Ahsen Kartoğlu, mutlu bir hayat için konukların önünde “evet” diyerek alkışlar arasında nikâh defterini imzaladı. Çiftin nikâhını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Nikâh şahitliklerini ise Mansur Yavaş, Halil İbrahim Yılmaz ve Kazım Kurt yaptı.


Konser maratonuna da devam eden Selçuk Balcı, yoğun sahne takvimi nedeniyle balayını erteledi. 

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