Şarkıcı Serkan Kaya bakın kendini nasıl savundu. ''Gelinlikle gelen kefenle gider'' sözleri tepki çekmişti

Ayşegül Kalfa ile 2013'te dünyaevine giren şarkıcı Serkan Kaya'nın evliliğinde kriz olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çıkan ayrılık haberlerinin ardından Serkan Kaya, "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar' diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar... Ölüm yoksa ayrılık da yok" dedi. Kaya, açıklamaları ile sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kaya, şu sözlerle kendini savundu: "Dün yağmur, fırtına demeden Karadeniz Ereğli'de 350 bin insanımıza, sevenlerimize konser verdik zor şartlarda. Bunu neden konuşmuyoruz, yazmıyoruz?

Ben İç Anadolu çocuğuyum, Sivaslıyım. Bizde eşlerine sevgiyle, aşkla bağlı olanların kullandığı bir cümledir o. Hepiniz de iyi bilirsiniz aslında bu cümleyi. Yorumlara baktım da yapılan bazı yorumlar cidden iğrenç.

Ne kadar öfkelisiniz ne kadar ağzınız bozuk, ne kadar karalamaya çalışan vicdanınız var. Bizim evliliklerimiz çocuk oyuncağı değil. Ciddiye alırız yaşarız dibine kadar. Dileğimizde aşkımız süregelsin, ölene kadar. Herkese saygılar. (kötü kalpliler hariç)"