Şarkıcı Şimal son yolculuğuna uğurlandı! Vatandaşlar cenazesine akın etti

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal’in vefatı hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü şarkıcının cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde defnedildi.

Ünlü şarkıcı Şimal uzun bir süredir mücadele verdiği kansere yenik düştü. Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirildi.

ADALIZADE MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile vatandaşlar katıldı.