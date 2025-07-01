Şarkıcı Tan Taşçı'ya hayranından taciz

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Şarkıcı Tan Taşçı'ya hayranından taciz

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, kendisini uzun yıllardır sosyal medyadan taciz eden ve son olarak kulisine girerek tehdit savuran saplantılı hayranı için mahkemeye başvurdu .

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, 6 yıldır kendisini sosyal medyadan taciz eden ve son olarak kulisine girerek tehdit savuran saplantılı hayranı için yargı yoluna gitti. 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, 6 yılı aşkın süredir sosyal medya üzerinden mesaj, video ve ses kaydı göndererek tacizde bulunan saplantılı hayranı Nurşan Ç.'ye karşı yeniden adliyeye başvurdu.

Taşçı, hayranın "ilişki yaşadıkları" algısıyla hareket ettiğini belirtti.

Hürriyet’in haberine göre, Nurşan Ç.'nin ısrarlı takibi ve sanal taciz eylemleri yıllardır devam ediyor. Taşçı, bu süreçte defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen, hayranın eylemlerinin son bulmadığını aktardı.

Son olarak taciz boyut değiştirdi. Nurşan Ç.'nin, Taşçı'yı fiziken takip etmeye başladığı ve konser kulisine kadar girerek tehditler savurduğu iddia edildi. Bu ciddi güvenlik ihlali, sanatçıyı harekete geçirdi.
Tan Taşçı'nın avukatları aracılığıyla yapılan son başvuru sonuç verdi. Saplantılı hayran hakkında "tehdit" ve "taciz" suçlamalarıyla dava açıldı. Nurşan Ç.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alması isteniyor.

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