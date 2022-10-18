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Lerzan Mutlu yeni klibi için kamera karşısında cesur pozlar verdi

Sabah kuşağında sunduğu programlarla tanınan şarkıcı Lerzan Mutlu yeni klibinin çekimleri için kamera karşısına geçerek cesur pozlar verdi

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:15
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Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu cesur pozlarıyla gündem oldu

Lerzan Mutlu yeni klibi için kamera karşısında cesur pozlar verdi
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Son olarak ‘Gelinim Mutfakta’ isimli sevilen yarışmayla ekrana gelen Lerzan Mutlu, sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Lerzan Mutlu Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerinde, yeni teklisinin çalışmaları için geçtiğimiz aylarda stüdyoya girdiğini duyurmuştu.

Klip çekimleri tamamlanan ‘Kusura Bakma’ isimli şarkıyı seslendiren Lerzan Mutlu, klibin kapak çekimlerinde birbirinden cesur pozlar verdi.

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asuman 1789
18.10.2022 09:21
Sesiyle bilgisiyle gündeme gelemeyenler soyunarak gündeme geliyorlar  
 
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