Lerzan Mutlu yeni klibi için kamera karşısında cesur pozlar verdi

Son olarak ‘Gelinim Mutfakta’ isimli sevilen yarışmayla ekrana gelen Lerzan Mutlu, sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Lerzan Mutlu Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerinde, yeni teklisinin çalışmaları için geçtiğimiz aylarda stüdyoya girdiğini duyurmuştu.
Klip çekimleri tamamlanan ‘Kusura Bakma’ isimli şarkıyı seslendiren Lerzan Mutlu, klibin kapak çekimlerinde birbirinden cesur pozlar verdi.
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