Şarkıcı Yalın'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı Yalın'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Yalın, hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı hakkında bir programda, restoran çalışanını azarladığı iddia edilmişti.

Bir komedi programa katılan seyirci ünlü şarkıcı Yalın'ın restoran çalışanını azarladığını iddia etmişti. Bu iddia sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu iddiaların ardından ünlü şarkıcıdan sosyal medya üzerinden açıklama geldi.

yalinnn.jpeg

Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." dedi.

İddiaların ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Son Haberler
Tunus'ta eski başbakana 34 yıl hapis cezası
Tunus'ta eski başbakana 34 yıl hapis cezası
Şarkıcı Yalın'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama geldi
Şarkıcı Yalın'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu cezaevinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ifade verdi
Ekrem İmamoğlu cezaevinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ifade verdi
Dev kaya parçası yola düştü faciadan dönüldü
Dev kaya parçası yola düştü faciadan dönüldü
Samsun'da feci kaza: 1 kişi öldü, 4 yaralı
Samsun'da feci kaza: 1 kişi öldü, 4 yaralı