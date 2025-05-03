Şarkıcı Yalın'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama geldi

Bir komedi programa katılan seyirci ünlü şarkıcı Yalın'ın restoran çalışanını azarladığını iddia etmişti. Bu iddia sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu iddiaların ardından ünlü şarkıcıdan sosyal medya üzerinden açıklama geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." dedi.

İddiaların ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.