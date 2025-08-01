Şarkıcı Zara’yı görenler gözlerine inanamadı! 90 günde 16 kilo verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı Zara’yı görenler gözlerine inanamadı! 90 günde 16 kilo verdi

Sahne kostümleri kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zara, 90 günde tam 16 kilo verdi. Ünlü ismin tekne pozlarına beğeni yağdı.

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 90 günde 16 kilo veren Zara’nın teknede verdiği pozları beğenildi.

p-002.webp

METABOLİZMAYI DÖNÜŞTÜRMEYİ ÖĞRENDİM

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum."

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

"Bunu yapmayı seçerken birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım. İnsan yeter ki istesin" ifadelerini not düştü.

8i.webp

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının son görüntüsüne sosyal medyada; 'harikasın Zara', 'Bravo sana', 'Başarmak bu işte' gibi yorumlar yapıldı.

o.webp

Son Haberler
Narin cinayetinde tartışılan isim merkeze çekildi! Yerine de Bahçeli’nin hemşehrisi geldi…
Narin cinayetinde tartışılan isim merkeze çekildi! Yerine de Bahçeli’nin hemşehrisi geldi…
Ankara’da korkutan baca yangını!
Ankara’da korkutan baca yangını!
Popun Kraliçesi Dua Lipa’ya Kosova’dan büyük onur! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı: Tarihe geçti
Popun kraliçesine Kosova’dan büyük onur! Tarihe geçti...
Alanya’da Gökbel Festivali başladı
Alanya’da Gökbel Festivali başladı
Bilecik'teki huzur uygulamasında 6 şahıs yakalandı
Bilecik'teki huzur uygulamasında 6 şahıs yakalandı