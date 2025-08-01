Şarkıcı Zara’yı görenler gözlerine inanamadı! 90 günde 16 kilo verdi

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 90 günde 16 kilo veren Zara’nın teknede verdiği pozları beğenildi.

METABOLİZMAYI DÖNÜŞTÜRMEYİ ÖĞRENDİM

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum."

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

"Bunu yapmayı seçerken birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım. İnsan yeter ki istesin" ifadelerini not düştü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının son görüntüsüne sosyal medyada; 'harikasın Zara', 'Bravo sana', 'Başarmak bu işte' gibi yorumlar yapıldı.