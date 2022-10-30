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Fatih Kısaparmak ve ailesi 'Şarkılar Bizi Söyler' programında duygu seli yaşattı

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’in dün akşam yayınlanan bölümüne, Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak konuk oldu

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 16:51
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Şarkılar Bizi Söyler stüdyosu göz yaşlarına boğuldu. Programa katılan sanatçı aile herkesi ağlattı

Fatih Kısaparmak ve ailesi 'Şarkılar Bizi Söyler' programında duygu seli yaşattı
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“Fatih Kısaparmak Şarkıları” konseptli programın açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak “Onuncu Yıl Marşı” ile yapıldı.

Programa bu hafta, söz yazarı ve yorumcu Fatih Kısaparmak konuk oldu. 10 yıl aranın ardından ilk kez yeni albümü ile Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Kısaparmak, klasikler arasında yer alan birbirinden güzel eserlerini programda seslendirdi

Programın birinci sürprizi ise ünlü çiftin yeni albümüyle müzik dünyasına giriş yapan oğulları müzisyen Kaan Kısaparmak idi. Fatih Kısaparmak “Bu Adam Benim Babam” şarkısını seslendirirken oğlu Kaan Kısaparmak şarkıya eşlik ederek stüdyoya girdi. Kaan Kısaparmak’ın stüdyoya girişiyle baba-oğul arasında duygusal anlar yaşandı. 

ŞAŞKINLIK VE MUTLULUK
Prorgramın ikinci sürprizinde ise, Fatih Kısaparmak “Mor Salkımlı Sokak” şarkısını seslendirdiği sırada eşi Şebnem Kısaparmak stüdyoya giriş yaptı.

Şarkının şiir bölümünde eşi Şebnem Kısaparmak’ın sesini duyan Fatih Kısaparmak, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşattı
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